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Sosyetik Edvina Sponza, İstinyePark Alışveriş Merkezinde Görüldü

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Sosyetik Edvina Sponza, İstinyePark Alışveriş Merkezinde Görüldü
İstanbul'un elit alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark, birçok ünlü ismi ağırlamaya devam ediyor. Son olarak, sosyetik güzeli Edvina Sponza, bu popüler AVM'de objektiflere takıldı.

İstanbul'un elit alışveriş merkezlerinden biri olan İstinyePark, birçok ünlü ismi ağırlamaya devam ediyor. Son olarak, sosyetik güzeli Edvina Sponza, bu popüler AVM'de objektiflere takıldı.

Sponza'nın Hızlı Alışveriş Turu

Edvina Sponza'nın mağazaları hızlıca gezmesi ve aceleyle alışveriş yapma çabası, alışveriş merkezini ziyaret eden diğer müşterilerin de dikkatini çekti. Bu hızlı turun sebebi merak konusu oldu. Acaba özel bir etkinlik için son dakika alışverişi miydi?

Muhabirlere Kapalı Kapılar

Alışveriş merkezindeki muhabirler, Sponza'ya yaklaşıp sorular sormaya çalıştılar. Ancak ünlü sosyetik isim, sorulara yanıt vermekten kaçındı ve hızlı adımlarla İstinyePark'tan ayrıldı. Muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen Edvina Sponza, günün detayları hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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