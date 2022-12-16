Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci Hapise Giriyor

Selin Ciğerci ikinci kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'ya sosyal medyadan aşk dolu mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu'yu bir mekanda basmış ve ifşa etmişti. Bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu olay karşısında Özlem Parlu konuyu mahkemeye taşıdı. Özlem Parlu Hukuk mücadelesini başlatıp Selin Ciğerci'ye hakaret davası açmıştı.

Bugün görünen duruşma sonrası Selin Ciğerci hakkında 4 ay 25 gün hapis cezası kararı çıktı. Karar para cezasına çevrilmedi. Özlem Parlu şimdi yine Selin Ciğerci hakkında cana kast suçundan bir üst mahkemeye giderek tazminat davası açacak.