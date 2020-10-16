SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Deniz, hızlı adımlar ile alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan ve kolay gelsin demek ile yetinen başarılı oyuncu, dünyaca ünlü birkaç mağazaya girerek alışveriş yaptı. Alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarını da kırmayan Burak Deniz kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı.

SERDAR AZİZ

MİLYONLUK OYUNCAK

Dünyada ve ülkemizde yeşil sahaların yıldız futbolcuları, saha içinde ki oyunları kadar aldıkları lüks araçlar ile kendilerinden sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin deneyimli defansı Serdar Aziz de lüks araçlılar kervanına son katılan futbolculardan oldu. Porsche marka elektrikli aracı ile İstinyePark'a gelen başarılı futbolcu Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Takım arkadaşı Caner Erkin ile tercihleri aynı olan Serdar Aziz, Porsche'nin Taycan Turbo s modeli olan son zamanlarda en beğenilen 2,5 milyonluk spor aracıyla görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Beymen mağazasından kısa sürede alışverişini yapan Serdar Aziz, öğle saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.