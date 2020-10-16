Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar...
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA TV Anaokulu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA...
Bir haftadır başta İstanbul ve Bursa birçok ilimiz artış eğilimde
Bir haftadır başta İstanbul ve...
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8...

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bir süre önce dijital platform da yayınlanan "Yarım kalan aşklar" dizisinde yer alan ve şimdilerde ise "Maraşlı" dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Öğle saatlerinde alışveriş merkezinin Markalar Sokağı'nda görüntülenen Deniz, hızlı adımlar ile alışveriş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan ve kolay gelsin demek ile yetinen başarılı oyuncu, dünyaca ünlü birkaç mağazaya girerek alışveriş yaptı. Alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarını da kırmayan Burak Deniz kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak alışveriş merkezinden ayrıldı. 

SERDAR AZİZ 

MİLYONLUK OYUNCAK

Dünyada ve ülkemizde yeşil sahaların yıldız futbolcuları, saha içinde ki oyunları kadar aldıkları lüks araçlar ile kendilerinden sıkça söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin deneyimli defansı Serdar Aziz de lüks araçlılar kervanına son katılan futbolculardan oldu. Porsche marka elektrikli aracı ile İstinyePark'a gelen başarılı futbolcu Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Takım arkadaşı Caner Erkin ile tercihleri aynı olan Serdar Aziz, Porsche'nin Taycan Turbo s modeli olan son zamanlarda en beğenilen 2,5 milyonluk spor aracıyla görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Beymen mağazasından kısa sürede alışverişini yapan Serdar Aziz, öğle saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
BURAK DENİZSERDAR AZİZİstinyepark
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.