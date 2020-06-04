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Sonunda biseksüel olduğunu itiraf etti

Lili Reinhart, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Cole Sprouse'tan ayrıldıktan sonra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile biseksüel olduğunu itiraf etti..

Sonunda biseksüel olduğunu itiraf etti

Rivardale dizisinin yıldız ismi Lili Reinhart, Instagram hesabından biseksüel olduğunu itiraf etti ve “Daha önce hiç kamuya açıklamamış olsam da, ben gururlu bir biseksüel kadınım” dedi…Reinhart’ın, üç yıldır birlikte olduğu sevgili Cole Sprouse ile 27 Mayıs’ta ayrıldıktan sonra böyle bir açıklama yapması herkesi şaşkına çevirdi…

Anahtar Kelimeler:
BiseksüellikLili Reinhart
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