Songül Öden' den botoks pişmanlığı

Başarılı oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına katıldı ve samimi itiraflarda bulundu. İşte, Öden’in açıklamalarının satırbaşları:

“Burnum kemikli olduğu için 19'unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. ‘Nefes alamıyorum' diye tutturdum.

Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.

NE PARA NE DE BAŞKA HAKLAR KONUSUNDA TAVİZ VERMEM’

Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince ‘Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum’ dedim.

Kadın oyuncu olduğum için farklı muamele görmedim. Ama bunun için mücadele ediyorum. Ne para ne de başka haklar konusunda asla taviz vermem.

Bugüne kadar en keyif aldığım iş, ‘Umutsuz Ev Kadınları' oldu. Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettiğim oldu.