Son dakika...Sıla-Davut Güloğlu davasında karar çıktı...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz darbe girişimin ardından Yenikapı'da toplananlarla ''şov'' ifadesini kullanmıştı. ilgili sözlerine karşılık cevap veren Davut Güloğlu'na dava açmıştı.

Davut Güloğlu’na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti. Bunun yanı sıra Sıla Gençoğlu, Güloğlu’na 60 bin TL’lik manevi tazminat davası da açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen tazminat davasında tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek avukatlara son sözlerini söylemelerini istedi. Sıla’nın avukatı Murat Öksüz, “Güloğlu’nun yaptığı hakareti tüm Türkiye işitmiştir. İstenilen tazminat fahiş değildir” dedi.

Davut Güloğlu'nun avukatı ise ; iddia edilen eylemin 2016’da olup bittiğini belirterek, “Zamanaşımına yönelik talebimiz vardır. Sıla’ya değil vatanına hizmet etmeyenlere yönelik ifadede bulunmuştur. Sıla’ya yönelik hakaret yoktur. Adli para cezasını da taksitler halinde ödemektedir. Müvekkilimin ekonomik durumu ortadadır. Davanın öncelikle reddine olmazsa minimum tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi.