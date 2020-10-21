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SON ALIŞVERİŞ TURU

Fenerbahçe'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Garry Rodrigues, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

SON ALIŞVERİŞ TURU

Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu olan Rodrigues, Suudi Arabistan takımı İttihad'a dönmeden önce son kez alışveriş merkezine gelerek önce yemek yedi daha sonra da eşi ile birlikte alışverişin keyfini çıkardı. Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma restaurant da eşi ile baş başa yemek yiyen Garry Rodrigues, daha sonra da müdavimi olduğu mağazaları gezerek son kez alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 

BURCU ESMERSOY

MAKYAJSIZ VE DOĞAL 

Ekranların aranan isimlerinden deneyimli sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Markalar Sokağı'nda bulunan 
Prada mağazasından çıkarken görüntülenen Esmersoy'un her zamanki sempatik tavırları muhabirlerin yüzünü güldürürken, başarılı sunucunun makyajsız ve doğal hali gözlerden kaçmadı. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Esmersoy, kolay gelsin dilekleri sonrası alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti. 

Anahtar Kelimeler:
Burcu EsmersoyGarry Rodriguesİstinyepark
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