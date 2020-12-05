Şok iddia Zeynep Bastık Aldatıldı mı?

Son zamanların en çok dinelenen ismi Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Alkış tarafından aldatıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Alkış'ın arkadaşlık sitesinde başka kadınlarla flörtleştiği söyleniyordu. Tolga Alkış'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde; bu kişinin kendisi olmadığının altını çizen Tolga Akış, "Tinder'da yüzümü kullanmadan adımı kullanan biri var. Adam sanırım tipimi beğenmemiş ki sadece ismimi almış.".