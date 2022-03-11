Sinem Umaş sokak hayvanları yararına YouTube kanalı açtı
Sinem Umaş’tan örnek davranış! Hayvanseverliğiyle bilinen ünlü isim, sokak hayvanları yararına bir YouTube kanalı açtı. İlk videoda Sezen Aksu’nun “Seni Kimler Aldı” şarkısını yorumlayan Umaş, kanaldan elde edeceği tüm geliri sokakta yaşayan hayvanlar için kullanacağını açıkladı.Bu güzel projesi için ünlü sanatçılardan da desteklerini beklediğini söyledi.
Televizyon ve sosyal medyanın ünlü ismi Sinem Umaş, dört ayaklı dostları için harekete geçti. Umaş, tüm gelirini sokakta yaşayan hayvanlar yararına kullanacağı bir YouTube kanalı açtı.
SOKAKTAN KURTARDIĞI ‘ATEŞ’ EŞLİK ETTİ
İlk video için müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun efsanevi şarkısı “Seni Kimler Aldı”yı akustik olarak cover’layan Sinem Umaş’a sokaktan kurtardığı köpeği Ateş de eşlik etti. Geçmişte kafasına kurşun yiyen ve gördüğü işkence nedeniyle bir patisini kaybeden Ateş, şarkı boyunca Umaş’ın yanında uslu uslu oturdu.
ALKIŞLAR SİNEM UMAŞ İÇİN
“Bu kanalın gelirinin tamamı sokak hayvanları için kullanılacaktır” mesajıyla videolarını paylaşmaya başlayan Sinem Umaş, hem müzikseverlerin hem de hayvanseverlerin takdirini kazandı. Umaş’ın ilk paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri alkış emoji’leri eşliğinde övgü dolu mesajlar yazdı.
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