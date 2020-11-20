Sinem Sülün: ‘KAYNANAM BURADA, YAKALAYIN''

Miss Model of Turkey 2005 birincisi eski güzeli Sinem Sülün, hakkında yakalama kararı olan eski kaynanası ve kayınpederini Etiler’de bir restoranda gördü. Polisi arayıp ‘Yakalayın’ diye ihbarda bulundu. Bu esnada kavga çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar 4’er yıl hapisle yargılanacak. Sinem Sülün, 2013’te tekstilci Mustafa Yüksel ile evliydi. Kayınvalidesinin yatak odalarındaki prize dinleme cihazı yerleştirdiğini fark edince şikayetçi oldu. Açtığı davayı kazandı.

Sülün'ün yanında kız kardeşleri Gizem ve İrem de vardı. Taraflar arasında tartışma çıktı, iki aile birbirinden davacı oldu. Sülün ve Yüksel ailesi bireylerinin karşılıklı müşteki- şüpheli oldukları davada tarafların 4'er yıla kadar hapis cezası alması istendi. Taraflar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.