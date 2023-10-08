Sinem Kobal'ın Şıklığı Zorlu Alışveriş Merkezi'nde: Yeni Sezon Alışveriş Turu ve Morini'de Keyif Anları

Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde, bir süre boyunca mağazalarda dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Başarılı oyuncu, alışveriş turunun ardından Morini adlı mekânda soluklandı.

Yakın arkadaşlarıyla buluşup kahve eşliğinde koyu bir sohbete dalan Sinem Kobal, neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Sinem Kobal’ın her zaman olduğu gibi güzelliği ve şık tarzı ise göz kamaştırdı.