SİNAN ALBAYRAK'dan ALIŞVERİŞ GÜNÜ
MAGAZİN 05.01.2023, 10:29
Sevilen dizi “Kasaba Doktoru” oyuncusu Sinan Albayrak ve eşi Seda Albayrak, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan ikili, baş başa objektiflere poz verdi. Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan Sinan ve Seda çifti, bir süre hem kendileri hemde evleri için alışveriş yaptı. Sempatik çift, alışveriş sonrasında baş başa kahve içip bir süre sohbet ettiler.
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