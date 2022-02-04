Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kötü haber! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın boşandıktan sonra bir şanş daha vererek ikinci kere nikah masasına oturmuşlardı. Bir dargin bir barışık evlilikleri çatırdayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kötü haber geldi. Boşanacakları konusunda çevresinde konuşulan,çiftin, Instagram' dan birbirini takipten çıkarması ve Burcu Kıratlı'nın soyadını değiştirmesi bu iddiayı güçlendirdi.

04 Şubat 2022 Cuma 18:02