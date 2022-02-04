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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kötü haber!

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın boşandıktan sonra bir şanş daha vererek ikinci kere nikah masasına oturmuşlardı. Bir dargin bir barışık evlilikleri çatırdayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kötü haber geldi. Boşanacakları konusunda çevresinde konuşulan,çiftin, Instagram' dan birbirini takipten çıkarması ve Burcu Kıratlı'nın soyadını değiştirmesi bu iddiayı güçlendirdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan kötü haber!

Sinan Akçıl ile evliliğinde sorunlar yaşayan Burcu Kiratlı, Instagram sayfasından "Akçıl" soyadını kaldırarak kararını açıkladı... Geçen yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan çiftin yine boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Burcu KıratlıSinan AkçılEvlilikBoşanma
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