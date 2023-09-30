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Simge'nin Son Konserinde Duygusal Anlar: 'Sevmek Yüzünden' ve Harcanmak...

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Simge'nin Son Konserinde Duygusal Anlar: 'Sevmek Yüzünden' ve Harcanmak...
Dün akşam, Simge İstanbul'daki 5. konserini, Turkcell Vadi'de gerçekleştirdi ve bu performansıyla yaz sezonunu noktaladı. "Harcandıkça" şarkısını seslendirirken, izleyicilerle duygusal bir bağ kurarak şu sözleri paylaştı: "Başımıza gelen her şey, ya 'Sevmek Yüzünden' ya da harcanmaktan kaynaklanıyor. Harcayanlara teşekkür ediyorum... Bana güzel şarkılar söyletmiş oluyorlar.

Dün akşam, Simge İstanbul'daki 5. konserini, Turkcell Vadi'de gerçekleştirdi ve bu performansıyla yaz sezonunu noktaladı. "Harcandıkça" şarkısını seslendirirken, izleyicilerle duygusal bir bağ kurarak şu sözleri paylaştı: "Başımıza gelen her şey, ya 'Sevmek Yüzünden' ya da harcanmaktan kaynaklanıyor. Harcayanlara teşekkür ediyorum... Bana güzel şarkılar söyletmiş oluyorlar.

Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Didim olmak üzere yazı açık hava konserleriyle geçiren Simge, gelen yoğun istek üzerine programa eklenen, İstanbul’daki 5’inci konserini Atlantis Yapım organizasyonu ile dün akşam Turkcell Vadi sahnesinde verdi. Yoğun ilgi gören konserde Simge 3’ncü kez Turkcell Vadi sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

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2023 yaz sezonunu bu muhteşem konser ile kapatan Simge “Sizlere ve bana bu duyguyu yaşatan Allah’ıma şükürler olsun” dedi. Babgal’dan Yasemin Yılmaz imzalı iki kıyafet giyen Simge her zamanki gibi tarzıyla da çok konuşuldu.

Geçen martta çıkardığı ve kısa sürede hit olan “Harcandıkça” şarkısını söylemeden önce seyircisiyle dertleşen Simge “Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım. Zaten başımıza ne geliyorsa ya ‘Sevmek Yüzünden’ ya da harcanmaktan geliyor. Teşekkür ediyorum Harcayanlara… Güzel şarkı söyletiyorlar bana…” sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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