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Simge Ünal'dan Türk Mankenlere Taş

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Simge Ünal'dan Türk Mankenlere Taş
Simge Ünal, ''Yurtdışında birçok işe gidiyorum insanlarda sıfır ego. Ne zaman ki kendi ülkemde iş yapsam bizim modellerimizin egolarından geçilmiyor.'' dedi.

Başarılı manken Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turlayıp alışveriş yaptı.

Kendisini fark eden gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ünal, Yunanistan’a iş görüşmesine gittiğini ve o sırada tatil yaptığını, orada modacılarla buluştuğunu ifade etti.

Oradaki modellerle görüştüğü süreçte doğal ve egosuz insanlarla iç içe olduğunu belirten Ünal, ''Yurtdışında birçok işe gidiyorum insanlarda sıfır ego. Ne zaman ki kendi ülkemde iş yapsam bizim modellerimizin egolarından geçilmiyor.'' dedi.

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