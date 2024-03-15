Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm

Genç ve başarılı model Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yakalandı.

Dubai tatilinden dönüşünde soluğu alışveriş merkezindeki mağazalarda alan Ünal, eksiklerini giderdi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ünal, soruları yanıtladı. Son zamanlarda gündeme gelen iş mi, yoksa evlenip çocuk sahibi olmak mı sorusuna Simge Ünal şu yanıtı verdi: 'Ben çocuk düşünmediğimi her fırsatta dile getirdim. Kazandığım parayı gezmeye ve alışverişe harcıyorum. Özgürlüğüme düşkün birisiyim, hem maddi hem manevi olarak çocuk sorumluluğu almak istemem, şu anda çok gencim.’ dedi.