  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm

Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm

Yayınlanma:
Simge Ünal: Özgürlüğüme Düşkünüm
Simge Ünal, 'Ben çocuk düşünmediğimi her fırsatta dile getirdim. Kazandığım parayı gezmeye ve alışverişe harcıyorum. Özgürlüğüme düşkün birisiyim, hem maddi hem manevi olarak çocuk sorumluluğu almak istemem, şu anda çok gencim.’ dedi.

Genç ve başarılı model Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yakalandı.

Dubai tatilinden dönüşünde soluğu alışveriş merkezindeki mağazalarda alan Ünal, eksiklerini giderdi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Ünal, soruları yanıtladı. Son zamanlarda gündeme gelen iş mi, yoksa evlenip çocuk sahibi olmak mı sorusuna Simge Ünal şu yanıtı verdi: 'Ben çocuk düşünmediğimi her fırsatta dile getirdim. Kazandığım parayı gezmeye ve alışverişe harcıyorum. Özgürlüğüme düşkün birisiyim, hem maddi hem manevi olarak çocuk sorumluluğu almak istemem, şu anda çok gencim.’ dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Kalben'e Yoğun İlgi
Kalben'e Yoğun İlgi
Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi
Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi
Ozan Orhon, Eylül Aşkın'a İçini Döktü
Ozan Orhon, Eylül Aşkın'a İçini Döktü
Melisa Döngel: Vicdanım Kaldırmıyor
Melisa Döngel: Vicdanım Kaldırmıyor
Didem Aksu'dan kadın cinayetlerine tepki!
Didem Aksu'dan kadın cinayetlerine tepki!
Zeynep Bastık Zirvede
Zeynep Bastık Zirvede
Bengü: Erkekler Estetik Yaptırmasın
Bengü: Erkekler Estetik Yaptırmasın