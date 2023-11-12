Simge Ünal: Modellik sektörü Türkiye'de kalmadı

Simge Ünal, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da tek başına alışveriş turuna çıktı.

Mağazaları dolaşan Ünal, kendisini fark eden gazetecilere poz vermekten de geri kalmadı.

Ayrıca, golf oynamaya başladığını da dile getiren Ünal, işleriyle ilgili de konuştu.

"Türkiye artık ne yazık ki Fashion Week bile yapmıyor, birkaç organizasyon hariç. Modellik sektörü Türkiye'de kalmadı gibi görünüyor ve bu gidişle hiç kalmayacak gibi" dedi.