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Sıla ve Hazer Amani boşanma sebebi ?

Sıla ve Hazer Amani boşanma sebebi ?

Son zamanlarda magazin kulislerin de ve sosyal medyada hızla yayılan Sıla-Hazer Ameni’çiftinin boşanacağı iddiaları konuşulmaya başladı. Henüz ikiliden konuyla ilgili bir açıklama da gelmedi. Fakat iddialara göre; Sıla’nın Hazer Amani'ye psikolojik baskı yaptığı bu yüzden de Amani'nin eski eşi ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü.

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