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Sıla İlker Kaleli'ye Olan Aşkını İtiraf Etti "Bağlandım"
Ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu,katıldığı bir programda İlker Kaleli'ye Olan Aşkını İtiraf Etti.
MAGAZİN 30.12.2022, 10:22
Geçtiğimiz günlerde 'Can Şengün ile Sıkı Fiki' programına konuk olan Sıla Türkoğlu samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu İlker Kaleli'yle birlikte olan şarkıcı, bağlanmakla ilgili konuştu. Sila, "Bağlanmak diye bir duygum var elbette. İlker'e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde. Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir"
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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