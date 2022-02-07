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Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız'ın Başarılı Oyuncusu Cihangir Ceyhan Evli ve 1 çocuk babasıymış!
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Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız'ın Başarılı Oyuncusu Cihangir Ceyhan Evli ve 1 çocuk babasıymış!

Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız gibi başarılı yapımların popüler oyuncusu Cihangir Ceyhan, evli ve 1 erkek çocuk babasıymış.

Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız'ın Başarılı Oyuncusu Cihangir Ceyhan Evli ve 1 çocuk babasıymış!

Eşi ve çocuğunu bir sır gibi saklayan  ünlü oyuncu, sosyal medya sayfalarında ortaya çıkan doğum günü fotoğraflarıyla büyük şaşkınlık yarattı. 

1 yaş doğum günü fotoğrafıyla başarılı oyuncunun mutlu aile tablosuna binlerce beğeni geldi.

 Fotoğrafın internete sızması sonucunda Cihangir Ceyhan kendi ınstagram hesabından, çocuğu ve eşi ile olan fotoğrafları paylaştı.

Ünü Oyuncu Cihangir Ceyhan, paylaştığı fotoğraları yorumlara kapattı.

Hayran sayfalarında ünlü oyuncunun popülerliğini etkilenmemesi için çocuğu ve eşini sakladığı yorumları geldi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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