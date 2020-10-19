“Sezen Aksu olmak isterdim!”

Her hafta Cuma günü Youtube Geco Medya kanalında ekrana gelen, moderatörlüğünü Melis Güvenç’in yaptığı izleMelis’in programının bu haftaki konuğu ünlü menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras oldu. Kısa süre önce 11’inci kitabı ‘Henüz Tanışmadık’ ile okurlarıyla yeni kitabının heyecanını paylaşan Aras bütün program boyunca hayatına, kariyerine ve müzik dünyasın dair olan birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

28 yıllık meslek hayatında birçok sanatçının yol arkadaşlığını yapan ve her birinin ayrı ayrı alkışına ortak olduğunu söyleyen Özgür Aras sonsuza dek bu işi yapmayacağını ve bir gün bırakıp siyasete atılacağını açıkladı. Bundan sonrası için kariyerine yeni bir yön vereceğini anlatan ve ilk defa siyasete atılacağını açıklayan Özgür Aras; “Gönlümde hep siyaset yapmak vardı. Bir şekilde Bodrum Belediye Başkanlığı’na oynayacağım. Bu benim çocuk hayalimdi” dedi. Çocukluk hayalinin siyasete atılıp, bir bakanın özel kalem müdürlüğünü yapmak olduğunu anlatan Özgür Aras ünlüler dünyasına ise Zerrin Özer ile tanışmasıyla adım attığını anlattı. “Pırıltılı dünyayı çocuk aklımla çok sevdim” diyen Özgür Aras sözlerine şöyle devam ederek “Şimdiki aklın olsa bu hayatın içinde olur muydun dersen; sanmıyorum, yapmazdım. Ankara’da mecliste veya bir bakanlıkta işini çok iyi yapan bir özel kalem müdürü olurdum” dedi.

“Geçen seçimler ısınma turum oldu”

Bir önceki seçimlerde Bodrum Belediye Başkanlığı’yla ilgili görüşmeleri olduğunu anlatan Özgür Aras, geçen seçimin kendisi için zamanlama konusunda erken olduğunu ama aynı zamanda iyi bir ısınma turu olduğunu da söyledi. Aras, “Bir sonraki seçimlerde büyük ihtimalle adaylığımı koymuş olacağım. Bodrum için, çocukluğumun geçtiği, anılarımın olduğu en sevdiğim şehre faydalı şeyler yapmayı çok istiyorum” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanı değişse bile sanatçılar hep var”

Eğlence sektörünün de önde gelenlerinden biri olan Özgür Aras, eğlence dünyasında müzisyenlerin pandemi döneminde çok zor zamanlar geçirdiğini ve 100’e yakın müzisyenin intihar ederek hayatına son verdiğini söyledi. Müzik sektörünün durduğunu ve halkın motivasyonu için Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe Konserleri’nin müzik sektörü için hayat kurtardığını söyleyerek; “Bu konserler birçok müzisyenin evine para girmesini sağladı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan konserleri eleştirenlere ise tepki gösteren Özgür Aras sözlerine şöyle devam etti; “Siyasi görüşünüz ne olursa olsun yapılan işe saygı göstermek lazım. Onlarca müzisyen bu konserlerden para kazandı, bu bir amaca hizmet etti. Bunu kim düşündüyse, çorbada kimin tuzu varsa kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi. Konserde yer alan sanatçılara kadrolu sanatçılar yorumlarının yapılmasını da kabul etmediğini anlatan Özgür Aras; “Sayın Cumhurbaşkanı’nın fikirlerine katılmayan birçok sanatçının da o konserlerde olduğunu gözlerimle gördüm. Kimseye bir ayrımcılık da yapılmadı. Müzik partiler üstüdür. Bu yüzden müzik onun kadrolusu, bunun kadrosuzu gibi bir şey değildir. O şarkıcılar bir sürü Cumhurbaşkanı gördüler. Cumhurbaşkanı değişse bile sanatçı hep var. Bir şarkıcı düşün kaç tane Cumhurbaşkanı gördü. Bu yüzden böyle bir amaca hizmet eden bir konuda bence kimse bir şey söyleme hakkına sahip değil” diyerek bu konudaki eleştirilere de son noktayı koydu.

Kayra’yı Gonca Vuslateri oynasın istiyorum”

Son kitabı ‘Henüz Tanışmadık’ı büyük bir özveriyle yazdığını anlatan Özgür Aras kitaba dair en büyük hayalinin ise yazdığı hikayenin beyazperdeye uyarlanması olduğunu söyledi. Kitabın baş kahramanı Kayra’yı kimin canlandırmasını istediğini de açıklayan Özgür Aras Kayra rolü için şöyle konuştu; “Bu hikaye eğer senaryolaştırılırsa Kayra’yı Gonca Vuslateri oynasın çok istiyorum. Yeni nesilde en beğendiğim oyuncu o. Kayra’yı o kadar güzel oynayacaktır ki ona Gonca Vuslateri’i hayat versin çok isterim” dedi.

“Ben bir starım”

1990’lı yıllardan bu yana birçok ünlü isimle çalışan ve starlarla büyüdüğünü anlatan Özgür Aras mesleğinde de gerçek starın kendisi olduğunu söyleyerek iddiasını bir kez daha ortaya koydu. “Ben bir satarım. 90’lı yıllarda böyle büyüdüm” diyen Özgür Aras, “Benim bildiğim kavram starlık. Çünkü 90’lı yıllarda yanında olduğum ve alkışına ortak olduğum insanların hepsi gerçek anlamda starlık kavramını yaşayan insanlardı. Buna özel hayatımda da böyle inanıyor ve böyle yaşıyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’de menajerlik ve iletişim danışmanlığının hala çok yanlış anlaşıldığının da altını çizen Aras, “Türkiye’deki menajerleri çantacı sanıyorlar, bende pahalı bir çantacıyım” diyerek menajerliği yanlış anlayanlara göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.

“Sezen Aksu olmak isterdim”

Ünlüler dünyasında çalıştığı veya çalışmadığı hangi ismin yerinde olmak istediğini soran Melis Güvenç’e, Özgür Aras’ın yanıtı ise “Sezen Aksu olmak isterdim” şeklinde oldu. Aras, Sezen Aksu’nun yerinde neden olmak istediğini ise şu cümlelerle açıklık getirdi; “Ondaki sevginin karşılıksız hali, herkesi her şekilde sevmesi, kabullenişi, kucaklama şekli çok özel. Kimsenin söyleyemediği ama herkesin kurmak istediği cümleleri ben de onun gibi kurup şarkılarla insanlara anlatmak isterdim.”