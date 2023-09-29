Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin Kısa Süreli Evlilikleri Sonlandı

Ünlü televizyon şahsiyeti Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, beş ay önce Fas'ın büyülü şehri Marakeş'te Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile birleşti. Ancak bu birliktelik, bugün Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen tek celseli duruşma ile son buldu.

Evlilikten Beklenmedik Son: Boşanma Kararı

Duyulduğunda birçok kişiyi şaşırtan evlilikleri, psikolojik şiddet iddialarının gölgesinde kaldı. Bu iddiaların yankıları sonucunda, çift boşanma kararı aldı ve resmi başvurularını yaptı. Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonucunda, 5 aylık evliliklerini sonlandırmaya karar verdiler.

Tazminat ve Nafaka Talebi Olmadan Sonlanan Evlilik

Bu süreçte dikkat çeken en önemli detaylardan biri, tarafların birbirinden tazminat ya da nafaka talep etmemesi oldu. Hayati Arıgan'ın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, mahkeme çiftin boşanmasına onay verdi ve herhangi bir mali talepte bulunmadan ayrıldılar.

Subaşı'nın Sosyal Medya Kararı: Ortak Anılar Silindi

Şeyma Subaşı, boşanma kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir karar aldı. Bu karar, Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını silmek oldu. Subaşı, böylece geçmişi arkasında bırakmayı ve yeni bir başlangıç yapmayı tercih etti.