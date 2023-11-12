Şeyma Subaşı Tek Başına Alışverişte

Her hareketi ile magazin gündeminin merkezine oturan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan Şeyma Subaşı, burada alışveriş yaptı.

Alışverişini tamamladıktan sonra meydan katında bulunan Cantinery’e yakın dostlarının yanına geçen Subaşı, burada yorgunluk kahvesi içip keyifli dakikalar geçirdi.

Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen aracı ile AVM’den ayrıldı.