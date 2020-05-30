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Şeyma Subaşı sonunda melisa'ya kavuştu

Şeyma Subaşı, aylardır uzak kaldığı kızı Melisa ile kavuştu. Corona virüsü nedeniyle aylardır Dominik'te babası Acun Ilıcalı'nın yanında olan Melisa, dün annesinin yanına döndü.

Şeyma Subaşı sonunda melisa'ya kavuştu

Şeyma Subaşı ve pandemi nedeniyle aylardır Dominik’te ayrı kalan kızı Melisa ile kavuştu. Melisa, Acun Ilıcalı’nın özel uçağıyla, bakıcısıyla birlikte Türkiye’ye döndü.

Subaşı, kızına kavuştuğunu, “Sonunda geri döndü. Her şeyim” notuyla Instagram hesabından duyurdu.

ACUN ILICALI, ESKİ EŞİ ŞEYMA’YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Survivor 2020’nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti’nde pandemi nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında yayınlanan programına katılmış ve eski eşi Şeyma Subaşı’ya övgüler yağdırmıştı. Ilıcalı, “Melisa’nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma’dan aldığını düşünüyorum. Şeyma’nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime’dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimiz de bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma’nın hakkını hiç yemem. Melisa’ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı” demişti .

Anahtar Kelimeler:
şeyma SubaşıMelisa ılıcalıKoronavirüs
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