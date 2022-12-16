Şeyma Şubaşı'nın Kızı Melisa Annesine Resti Çekti "Babama Giderim"

Acun Ilıcalı'nın eski eşi olan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisi Meedo'yla evleneceğini sosyal medyadan duyurmuştu. Kızı Melisa'ya kardeş isteyip istemediğini soran Subaşı, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'dan kardeş konusunda istediği tepkiyi göremedi. Bu anlar sosyal medyada viral olurken, Şeyma Subaşı'nın prim yaptığını iddia eden takipçileri eleştirmekten geri kalmadı.