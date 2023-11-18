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Şeyma Subaşı Kızıyla Eğlendi

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Şeyma Subaşı Kızıyla Eğlendi
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün kızı Melisa Ilıcalı ile birlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

Vadistanbul Magic World Eğlence Merkezi'ne gelerek eğlenceli zaman geçiren Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı, daha sonra gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdiler.

Şeyma Subaşı, bugün kızımla eğlenmek için geldik. Her şey yolunda gidiyor."diye konuştu...

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