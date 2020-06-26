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Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı mekik yaptı

Sevgilisi Guido Senia'yı kısa bir süre önce İtalya'ya yolcu eden Şeyma Subaşı, vaktini kızı Melisa ile geçiriyor.

Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı mekik yaptı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen haline gelen Subaşı, kendisinden söz ettirmeyi başarıyor.

Fit görüntüsünü korumak adına yoğun bir şekilde spor yapan ve bu çalışmalarına dair video ve fotoğrafları da yine takipçileriyle paylaşan Subaşı bu defa esprili bir mekik çalışması videosu paylaştı.

Kızı Melisa’yı bacaklarına tutunmuş bir şekilde havaya kaldıran Şeyma Subaşı bu şekilde mekik çekerek aslında son derece zor olan hareketlerin altından başarıyla kalktı. Subaşı bu videoyu ‘Nasıl karın kası yapılır?’ notuyla paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
şeyma SubaşıMelisa ılıcalıMekik
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