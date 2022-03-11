Şeyma Subaşı, Evlenmek Üzere Olduğu Sevgilisi Meedo İle Ayrıldı

Şeyma Subaşı Yurda Döner Dönmez Soluğu Hamamda Aldı

Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yurda dönüş yapar yapmaz soluğu hamamda aldı. Subaşı, paylaşımına "İhtiyacım olan her şey zaten içimde" notu düştü.