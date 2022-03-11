Şeyma Subaşı, Evlenmek Üzere Olduğu Sevgilisi Meedo İle Ayrıldı
Şeyma Subaşı Mısırlı Sevgilisi Meedo'yla ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi Tekrar izle yaklaşık 1.5 senechiedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımı hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum"dedi.
MAGAZİN 11.03.2022, 11:01 11.03.2022, 11:06
Şeyma Subaşı Yurda Döner Dönmez Soluğu Hamamda Aldı
Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yurda dönüş yapar yapmaz soluğu hamamda aldı. Subaşı, paylaşımına "İhtiyacım olan her şey zaten içimde" notu düştü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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