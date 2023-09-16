Şevval Şahin annesiyle alışverişte

Annesi Arzu Çiçek ile birlikte objektiflere poz veren ve ‘’kız kıza alışverişe çıktık’’ diye açıklamada bulunan başarılı model Şevval Şahin duru güzelliği ve annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.