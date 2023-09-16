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Şevval Şahin annesiyle alışverişte

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Şevval Şahin annesiyle alışverişte
Annesi Arzu Çiçek ile birlikte objektiflere poz veren ve ‘’kız kıza alışverişe çıktık’’ diye açıklamada bulunan başarılı model Şevval Şahin duru güzelliği ve annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Podyumların aranan yüzlerinden olan güzel model Şevval Şahin, önceki gün annesi Arzu Çiçek ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bir süre alışveriş turu yapan güzel model, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Annesi Arzu Çiçek ile birlikte objektiflere poz veren ve ‘’kız kıza alışverişe çıktık’’ diye açıklamada bulunan başarılı modelin duru güzelliği ve annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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