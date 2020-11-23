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SESİM GÜZEL OLSA GİDERDİM

Bir dönem hem ekranlarda hemde sahnelerde fırtınalar estiren Derya Tuna, Vadistanbul’da görüntülendi.

SESİM GÜZEL OLSA GİDERDİM

 Vadistanbul Moda Caddesi'nde mağazaları gezerek alışveriş yapan Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses'in ilk yayınına çiçek göndermişti. İlerleyen zamanlarda konuk olarak gider misiniz? sorusuna ise Tuna "sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek espirili bir cevap verdi.

MEHMET YALÇINKAYA-SOMER SİVRİOĞLU

ÇEKİM ARASI ALIŞVERİŞ


Master Chef yarışma programının jürileri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Vadistanbul’da görüntülendi. Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yapan  jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, ‘’çekime arası alışveriş yapalım dedik, yoksa yoğunluktan yapamıyorduk.'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet YalçınkayaSomer SivrioğluDerya TunaVadistanbul
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