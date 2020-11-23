SESİM GÜZEL OLSA GİDERDİM

Vadistanbul Moda Caddesi'nde mağazaları gezerek alışveriş yapan Derya Tuna, 9 sene sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses'in ilk yayınına çiçek göndermişti. İlerleyen zamanlarda konuk olarak gider misiniz? sorusuna ise Tuna "sesim güzel olsa gidip bir türkü söylerdim" diyerek espirili bir cevap verdi.



MEHMET YALÇINKAYA-SOMER SİVRİOĞLU



ÇEKİM ARASI ALIŞVERİŞ



Master Chef yarışma programının jürileri Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Vadistanbul’da görüntülendi. Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yapan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, ‘’çekime arası alışveriş yapalım dedik, yoksa yoğunluktan yapamıyorduk.'' diye konuştu.