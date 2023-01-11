Ses Telleri Yırtılan Aleyna Tilki'nin Doktorundan Açıklama: En Ünlü Futbolcu Bile Sakatlanıyor

Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı açıklamada ses tellerinin zarar gördüğünü belirtmişti.Tilki'nin bu açıklamasından sonra bir daha şarkı söyleyemeyeceği iddia edilmişti.

Doktoruyla birlikte video çeken Aleyna Tilki, hakkında çıkan " Ameliyat olabilir... Ses teli felç oldu! haberleri asılsızdır dedi.