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Ses Telleri Yırtılan Aleyna Tilki'nin Doktorundan Açıklama: En Ünlü Futbolcu Bile Sakatlanıyor
Geçtiğimiz günlerde genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından ses tellerinin yırtıldığını açıklamıştı. Uzun bir zaman şarkı söyleyemeyeceğini açıklayan Aleyna Tilki'nin doktoru İlter Denizoğlu, "En ünlü futbolcular bile sakatlanıyor" dedi.
MAGAZİN 11.01.2023, 20:25 11.01.2023, 21:31
Aleyna Tilki Instagram hesabından yaptığı açıklamada ses tellerinin zarar gördüğünü belirtmişti.Tilki'nin bu açıklamasından sonra bir daha şarkı söyleyemeyeceği iddia edilmişti.
Doktoruyla birlikte video çeken Aleyna Tilki, hakkında çıkan " Ameliyat olabilir... Ses teli felç oldu! haberleri asılsızdır dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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