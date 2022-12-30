Serenay Sarıkaya Ve Burak Deniz Arasında Aşk İddiası!

Ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz Şahmaran Dizisi'nin Andana'daki çekimlerinde tanışmış hatta sıkça görüşmeye başlamışlardı. Öyle ki oyuncu Burak Deniz Serenay Sarıkaya'nın evine dahi sıkça gitmişti.

Ünlü oyuncuların aşklarını gizlemediği ve yakın arkadaşlarının dahi yanına el ele beraber gittikleri konuşuluyor. Çok yakında ünlü çiftin kameralar önüne birlikte çıkacağı gelen iddialar arasında .