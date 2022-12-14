Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin Çiftinden Güzel Haber

Ara sonrası tekrardan aşklarına yeni bir şans veren Bürsin ve Erçel çiftinden bomba haber geldi. Sosyal medyada çıkan iddialara göre Kerem Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ile tekrardan bir araya geldiği öne sürüldü. İkilinin ABD kaçamağı ise herkesin ağzını açık bıraktı. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı?

Eski aşkı olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

İkilinin bir gün arayla ABD'nin Teksas eyaletine gittiği ve burada gizlice buluştukları iddia edildi.

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya çiftinin aşkı tam 4 yıl sürmüş ve 2019'da bitmişti.