SERENAY AKTAŞ "GÜNÜMÜN ÇOĞUNU SPOR ALIYOR"

Ekranların güzel oyuncularından olan Serenay Aktaş, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, uzun bir süre mağazaları dolaştı. Şu sıralar yoğun bir şekilde kendi eğitimine ve spora yöneldiğini söyleyen güzel oyuncu Aktaş, tekrar ekranlarda olabileceğini , gelen teklifler olduğunu ve görüşmelerinin devam ettiğini de söyledi. Güzel oyuncu; "şu sıralar günümün çoğunu spor alıyor. Yoğun bir tempoda spor yapıyorum. Sonrasında da senaryo okumaları ve görüşmeler yapıyoruz. Gelen teklifler var, hem televizyon hemde dijital platformlar için. İnşallah yakın zamanda netlik kazanan bir proje olursa bunuda sizinle paylaşırım. Ancak dediğim gibi şu anda erken." açıklamasında bulundu.