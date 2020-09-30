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Seren Serengil’den bomba bir iddia ! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor’

Seren Serengil’den bomba bir iddia ! 'Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor’

Bomba iddia Beyaz Tv ekranlarına gelen  Söylemezsem Olmaz programında, program yorumculuğunu yapan Seren Serengil tarafından geldi

Ajda Pekkan'ın 8 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle bitirmesiyle ilgili konuşan Seren Serengil Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Şarkıcı Seren Serenegil’in sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı yayında açıklama yapan Seren Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi.

Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın arasındaki yaş farkının önemli olmadığını belirten Serengil, ilişkiyi annesi ve Ajda Pekkan’ın ortak arkadaşlarından duyduğunu söyledi. Seren Serengil, 48 yaşındaki Hakan Altun ve 74 yaşındaki Ajda Pekkan’ın mutlu olduğunu ve Bodrum’da beraber tatil yaptıklarını sözlerine ekledi. Yaş farkına takılanlar için Müslüm Gürses ve Muhterem Nur beraberliğini örnek gösteren Seren Serengil, Hakan Altun ve Ajda Pekkan ilişkisinin tam gaz devam ettiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ajda PekkanHakan AltunPopstarAşkAşk IddiasıSanatçışarkıcı
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