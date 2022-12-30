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Seren Serengil ve Bircan Bali'nin Protokol Koltuk Kavgası!
Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto arasında süren soğuk savaş en sonunda canlı yayında patlak verdi. Bircan Bali'nin hesap sorduğu Seren Serengil soğuk terler attı.
MAGAZİN 30.12.2022, 10:50 30.12.2022, 10:57
Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde Seren Serengil'in protokole oturup partnerlerine arka sırada yer verilince Bircan Bali bu duruma tepki göstererek öne geçmişti.
Program da hesap soran Bircan Bali, ödül töreni sonrasında telefonla görüştüğünde Seren Serengil'in ben protokol yerinde ekip arkadaşlarım arkada oturacak dediğini açıkladı.
Seren Serengil ise bu iddiaları reddetti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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