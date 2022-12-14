Seren Serengil Program Arkadaşlarıyla Kavga Edip Fenalaştı!

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, canlı yayında birbirine girdi. Serengil'in "Sözümü kesme, ben konuşuyorum" çıkışına sinirlenen Bali, "Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım" diyerek tepki gösterdi. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlendi ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrıldı.

Serengil'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan sevgilisi son durumunu açıkladı.