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Seren Serengil Program Arkadaşlarıyla Kavga Edip Fenalaştı!
Seren Serengil ve Bircan Bali stüdyoda gergin dakikalar yaşadıktan sonra Seren Serengil'in yüksek tansiyon ve çene tutulması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MAGAZİN 14.12.2022, 14:49 14.12.2022, 15:22
Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Seren Serengil, canlı yayında birbirine girdi. Serengil'in "Sözümü kesme, ben konuşuyorum" çıkışına sinirlenen Bali, "Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım" diyerek tepki gösterdi. İlerleyen dakikalarda ise Seren Serengil'in çenesi kitlendi ve ünlü yorumcu ekran önünden ayrıldı.
Serengil'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan sevgilisi son durumunu açıkladı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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