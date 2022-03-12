Seren Serengil Ece Erken'in Evine Haciz Gelmesine İsyan Etti!
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
MAGAZİN 12.03.2022, 15:14
Seren Serengil; "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar şeklinde sitem etti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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