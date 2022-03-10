Seren Serengil'den Gece Kıyafetinde Don Açıklaması!

Gülşen konusu konuşulurken Serengil, "Elbiseyi çok beğendim. Zaten sahne elbisesinin içine bilmeyen birçok cahil var onu da söyleyeyim; sahne elbise ve gece elbisesinin altına iç çamaşırı giyilmez. İz yapar, çirkin durur. Dünyada da giyilmez. Neden iç çamaşırı giymiyor demiyorum" dedi.