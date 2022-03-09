Seren Serengil Bergen Filmi İçin Kimlere Taş Attı!

Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadin değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.