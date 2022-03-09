Seren Serengil Bergen Filmi İçin Kimlere Taş Attı!
Seren Serengil, Bergen filmi için "Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi.
MAGAZİN 09.03.2022, 16:54
Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadin değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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