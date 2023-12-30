Serdar Ortaç'ın Sağlık Durumu: Serdar Ortaç'ın Hastalığı Ne?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ortaç, günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları ve kişisel bakımın önemine dair düşüncelerini paylaştı.

Serdar Ortaç'ın Hastalığı Ne?

Ortaç, “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok ve üç atak geçirdim. Dördüncü atak olursa durumum çok daha tehlikeli olabilir. Ayağımı kaybetme riskim var.” diyerek ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Serdar Oratç, uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) ile mücadele ediyor. Bu hastalık etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır.

Kişisel Bakımın Önemi

Bir güzellik merkezi ziyareti sırasında muhabirlere açıklamalarda bulunan Ortaç, kişisel bakımın sadece kadınlar için değil, erkekler için de önemli olduğunu vurguladı. “Depresyondan çıkamadım ve bu yüzden buradayım. Erkekler de kişisel bakımına özen göstermeli.” dedi.

Sahne Performansları ve Duygusal Durumu

Sahneye çıktığında tüm sıkıntılarını unuttuğunu belirten Ortaç, “Sahnede olduğum zaman her şeyi unutuyorum. Bu benim için bir terapi gibi. Bunalımın sebebi aşk ya da boşanma değil, hastalığım. Artık bisiklete binememek beni üzüyor.” şeklinde konuştu.