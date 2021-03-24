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SERDAR ORTAÇ-SEÇİL GÜR EL ELE ALIŞVERİŞ

Başarılı müzik insanı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı.

SERDAR ORTAÇ-SEÇİL GÜR EL ELE ALIŞVERİŞ

Alışveriş turu sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Serdar Ortaç ve Gür, objektiflere poz verdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sağlığının gayet iyi olduğunu "Çok şükür, iyiyim." diyerek dile getiren Ortaç, sevenlerinin fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Uzun süre mağaza vitrinlerinden ürünleri inceleyen ünlü şarkıcı, eksiklerini giderdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

MERT FIRAT TOPLANTI ZAMANI

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restaurant da önemli bir iş toplantısında bulunan Fırat, öğle yemeği eşliğinde gerçekleştirdiği toplantı sonrası alışveriş turunda görüntülendi. Ünlü oyuncu, gazetecilere kolay gelsin demek ile yetinirken, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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