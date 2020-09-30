29 Eylül Salı akşamı Serdar Ortaç’ı ağırlayan Aslı Hünel, programa başlamadan önce yayına

katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Tuzla Belediyesi’nin başlattığı “Askıda

Tablet” kampanyasını sordu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İlçede yaşayan öğrencilerimizin uzaktan eğitime

kolay erişebilmeleri için "Askıda Tablet" kampanyası başlattık. Askıda ekmek, askıda kahve

gibi bir projeyi askıda tablet projesine çevirerek ülkemizde bu projeye destek vermek

isteyen binlerce vatandaşımızdan bağış yapmak isteyen oldu. Tabletini vermek isteyen ya

da tablet bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı projeye dahil olmaya bekliyoruz.

Hem çağın gerekliliği hem de pandemi süreciyle alakalı Tuzla’da hiçbir evin tabletsiz

kalmayacak” diyerek programdan ayrıldı.

“24 saat stüdyodayız”

Programa, şarkıcı sevgilisi Seçil Gür ile stüdyodan katılan Serdar Ortaç, “24 saat stüdyodayız.

Bütün gün bilgisayarda besteler klasörünü açıyoruz içine bir bakıyoruz, bir sürü şarkı

yapıyoruz. Bu arada Seçil’in bir tane teklisi çıkıyor az kaldı 10-15 gün kadar çıkmış olur.

Enfes bir şarkı oldu. Kendi bir beste daha yaptı o da mükemmel oldu” dedi.

“Yoğurtlu taze bakla ve terbiyeli sulu köfte seviyor”

Serdar Ortaç’ın en sevdiği yemekler sorusuna Seçil Gür’den yoğurtlu taze bakla ile terbiyeli

sulu köfte cevabını alan Aslı Hünel, ikiliden yemek sözü aldı.

“Serdar Ortaç’ta ego yok”

Serdar Ortaç için “Yeteneğini kibire dönüştürmemiş bir insan” diyen Seçil Gür, “Yanında

gerçekten kendimi o kadar iyi hissediyorum ki beste yaparken her müzisyenle aynı şekilde

iletişim kuramam diye düşünüyorum çok zor gerçekten. Çünkü aynı mesleği yapan

insanlarda muhakkak bir ego çatışması oluyor. Serdar, yeteneklerini kibire dönüştürmediği

için ben de uzun zamandır şarkı yapıyorum ama en güzel sözlerimi belki de Serdar’ın

yanında yaptım çünkü Serdar’nı yanında iyi hissediyorum” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Serdar Ortaç, “Normalde yarışmalara katılıyor ünlü

oluyorlar, videolar çekiyorlar ünleniyorlar ama uzun sürmüyor. Müzik yapacaklarsa beste

yapsalar süper olur. Sesleri güzelse instagram’a yüklesinler biri muhakkak keşif eder. Yani

artık televizyon instagram oldu, herkesin kendi televizyonu var artık” dedi.