Sercan Yıldırım Survivor'ı Bıraktı!
Survivor All Star'da Sercan krizi! Yarın akşam yayınlanacak bölüm tanıtımında oyun esnasında Sercan ile takım arasında yaşanan tartışma sonrasında Sercan'in "Benim Survivor'im burada bitti." sözleri merak konusu oldu..
MAGAZİN 27.02.2022, 14:15 27.02.2022, 14:20
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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|24
|31
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