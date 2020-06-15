Sercan ve Nisa arasında neler oluyor?

Oyunda ilk mücadele, Cemal Can ile Yasin arasında idi. İki yarışmacı, engellerle dolu parkuru yaklaşık aynı zamanlarda tamamladı. Atışlarda ise yarışmacıları, çubuklarla devirmesi gereken 6 sembol bekliyordu. Kırmızı takımdan Cemal Can, atışları Yasin'den önce yaparak sayıyı kazandı. Survivor Yasin, sayıyı kaybettikten sonra Berkan'a söylediği sözler ile tansiyonu yükseltti. Yasin ile Berkan arasına takım arkadaşları araya girdi ve ikili birbirinden uzaklaştı.

Fakat bu sefer iki takım yarışmacıları arasında sözlü tartışma başladı.

Sercan'ın sözü Nisa'ya getirmesi ise tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı. Sercan’ın Nisa’ya “Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap” dediği görüldü.

Nisa “Siz kötüsünüz” diye bağırırken, Sercan’ın ise “Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın” demesi dikkat çekti.

Nisa’nın ‘Allah Allah’ şeklindeki tepkisi için ise Yıldırım, “Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İki takım arasındaki tartışmada sesler yükselince sunucu Murat Ceylan olaya el koydu ve tartışmayı bitirdi.

“NİSA’YA KIYAMIYORUM” SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Survivor’da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım’ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümlerdeki açık artırma sırasında “Nisa'ya kıyamıyorum” sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. İkili arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Sercan’ın baş başa konuştuğu Nisa’nın “Senin abi gibi görüyorum” sözleriyle bu iddialar noktalanmıştı.