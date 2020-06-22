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Sercan Aşkına karşılık bulamadığı için mi Nisa'yı eleme potasına çıkardı

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Üç aşamalı dokunulmazlık oyununun ilkinde Evrim ilk eleme adayı olmuştu. Bu akşam da oyunu kazanan bir kişi bir eleme adayı daha belirledi. Konseyde Acun Ilıcalı'nın final hakkındaki açıklamaları da heyecanlandırdı. İşte Survivor'da 2. dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı olan isim...

Sercan Aşkına karşılık bulamadığı için mi Nisa'yı eleme potasına çıkardı

Survivor’da finale adım adım yaklaşılırken, eleme öncesinde adaylar belli oluyor. Dün akşam yapılan dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı olarak Evrim belirlenmişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında ise bir yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlendi. Acun Ilıcalı, Ada konseyinde yarışmacılara Babalar Günü için de söz verdi. Yarışmacılardan Elif ve Yasin’in sözleri yürekleri burktu. İşte Survivor’da dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı…

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık için mücadele etti. Geçtiğimiz gün yapılan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Evrim Keklik’i göstermişti. Bu akşamki 2. dokunulmazlık oyununu ise Sercan Yıldırım kazandı. Sercan, konseyde eleme adayı olarak Nisa’nın adını söyledi. Böylece Evrim ve Nisa eleme adayları olarak belirlenmiş oldu.

Nisa: ” Sercan kazandı. İddiaya girerim ki benim adımı söyleyecek. Neden mi? Hepimiz biliyoruz nedenini”

YARIŞMACILARDAN BABALAR GÜNÜ

Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde yarışmacılar Babalar Günü için mesajlar paylaştı. Acun Ilıcalı, yarışmacılara tek tek söz hakkı vererek mesajlarını paylaşmalarını söyledi. Babalar Günü için söz Elif ve Yasin’e geldiğinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Babasız büyüyen Elif ile Yasin’in sözleri hem izleyenleri hem de diğer yarışmacıları etkiledi. Ayrıca Barış’ın da hem üvey babasına hem de öz babasına gönderdiği mesaj dikkat çekti.

ELİF VE YASİN ÜZDÜ!

Elif: ” Öncelikle sizin sonra da antrenörümün babalar gününü kutluyorum. Beni pas geçebilir misiniz”

Yasin: Bütün babaların babalar gününü kutlarım. Buradan tek tavsiyem çocuklarınız büyürken onları yalnız bırakmayın”

ACUN ILICALI’DAN FİNAL SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı, Survivor’ın bu akşamki Ada Konseyi’nde final hakkında küçük de olsa bir ipucu paylaştı. Ilıcalı: ” Survivor tarihinin gelmiş geçmiş görsellik olarak en iyi finalini hazırlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Sercan YıldırımNisa BölükbaşAşkElemeSurvivor 2020
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