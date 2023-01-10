SERAP PAKÖZ'dan PROGRAM SONRASI ALIŞVERİŞ

Ekranların başarılı isimlerinden Serap Paköz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sunduğu program sonrasında soluğu AVM'de alan başarılı isim, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yeni yıl için iyi dileklerini sunan Paköz; "programdan çıktım alışverişe geldim. Almam gereken ve ihtiyacım olan bir kaç parça ürün vardı onları alıyorum" dedi.