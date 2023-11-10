Seranay Sarıkaya ve Hadise için evlilik zor!
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Ünlü astrolog Michaela Astro “Seranay Sarıkaya ve Hadise markalarını her geçen gün parlatacaklar fakat evlilik zor görünüyor ikisi içinde” dedi.
Dünya çapında işindeki başarısıyla haklı bir şöhrete kavuşan Astrolog Michaela Astro, öngörüleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Her fırsatta Astrolojinin falcılık değil bilim dalı olduğunu dile getiren Michaela Astro, yıldız hareketlerinin ve burcumuzun yaşantımızda büyük önem taşıdığını dile getirirken iş dünyası, siyasetçi ve magazin dünyasından ülkemiz ayrıca dünyada birçok önemli isme danışmanlığa devam ediyor.
Türkiye’de magazin dünyasında en çok kısmeti açık isimlerin başında Seranay Sarıkaya’nın geldiği vurgusunu yapan Michaela Astro, iş hayatı yanında aşk hayatında kısmetinin çok açık olduğunu dile getirirken bu sene önemli bir isimden evlilik teklifi alacak ama Seranay Sarıkaya istemeyecek vurgusunu yaparken Arap bir iş adamının da peşine düşeceği vurgusunu yaptı.
Seranay Sarıkaya yurt dışından önemli projelerden büyük teklifler alacağını fakat nazara çok dikkat etmesi gerektiğini de dile getirdi. Magazin dünyasında en şanslı ikinci isminde Hadise olduğunu dile getiren Michaela Astro, uzun zaman zirvede kalacağı bir dönem yaşayacak, biraz zorlarsa dünya starı dahi olur, tarzında tahtı sarsılamayacak ifadesinde bulundu. Yıldız haritalarından yola çıkarak Seranay Sarıkaya ve Hadise’yi ayrı bir yere koyarak değerlendiren Michaela Astro “Seranay Sarıkaya ve Hadise markalarını her geçen gün parlatacaklar fakat evlilik zor görünüyor ikisi içinde” dedi.