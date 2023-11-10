Seranay Sarıkaya ve Hadise için evlilik zor!

Dünya çapında işindeki başarısıyla haklı bir şöhrete kavuşan Astrolog Michaela Astro, öngörüleriyle çok konuşulmaya devam ediyor. Her fırsatta Astrolojinin falcılık değil bilim dalı olduğunu dile getiren Michaela Astro, yıldız hareketlerinin ve burcumuzun yaşantımızda büyük önem taşıdığını dile getirirken iş dünyası, siyasetçi ve magazin dünyasından ülkemiz ayrıca dünyada birçok önemli isme danışmanlığa devam ediyor.

Türkiye’de magazin dünyasında en çok kısmeti açık isimlerin başında Seranay Sarıkaya’nın geldiği vurgusunu yapan Michaela Astro, iş hayatı yanında aşk hayatında kısmetinin çok açık olduğunu dile getirirken bu sene önemli bir isimden evlilik teklifi alacak ama Seranay Sarıkaya istemeyecek vurgusunu yaparken Arap bir iş adamının da peşine düşeceği vurgusunu yaptı.