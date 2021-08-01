ŞENAY AKAY EVLENDİ

Girit Event Production organizasyonu ile Boğaz'ın incisi Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah merasiminde çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Aile arasında gerçekleştirilen sade nikahta Şenay Akay; Modacı Pınar Bent 2 tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan bir gelinlik tercih ederken Tarık Soner ise Sarar marka bir damatlık tercih etti.

İmzaların atılmasının ardından tebrikleri kabul eden mutlu çiftin balayı için se ser verdi sır vermedi.