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ŞENAY AKAY EVLENDİ

Ünlü manken Şenay Akay, İş insanı Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa evet dedi...

ŞENAY AKAY EVLENDİ

Girit Event Production organizasyonu ile Boğaz'ın incisi Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah merasiminde çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Aile arasında gerçekleştirilen sade nikahta Şenay Akay; Modacı Pınar Bent 2 tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan bir gelinlik tercih ederken  Tarık Soner ise Sarar  marka bir damatlık tercih etti.

İmzaların atılmasının ardından tebrikleri kabul eden mutlu çiftin balayı için se ser verdi sır vermedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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