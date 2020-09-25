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Sen Çal Kapımı dizisine Pamir Pekin’de dahil oldu

Sen Çal Kapımı dizisine Pamir Pekin’de dahil oldu

Sen Çal Kapımı dizisine Pamir Pekin’de dahil oldu.

Pamir Pekin Kimdir ?

31 Mayıs 1979 İstanbul’da dünyaya geldi.



Pamir Pekin, İstanbul’da üniversite kazanarak, ekonometri bölümünü okumuş ve bu bölümü de bitirmiştir.



Mezun olduktan sonra modellik yapmaya başlamış ve bu sektör üzerinde adım adım ilerlemiştir.



Özellikle reklam yüzü ile ön plana çıkmaya başlayarak, Veli Çelik ile tanışmasının ardından, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Böylece ilk dizisi olan Komiser Nevzat adlı dizide Komiser Ali rolü ile 28 yaşında oyunculuk sektörüne atılmıştır.



2008 yılında ise Vurgun adlı dizi ile devam etmiştir.

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